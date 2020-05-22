美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦

解放軍075型兩棲攻擊艦2號艦4月在滬東中華造船廠下水，它長達2.5個足球場，排水量為3-4萬噸，是除了美軍4萬噸黃蜂級（Wasp-class）攻擊艦，還有4.5萬噸美利堅級（America-class）艦外最大的兩棲攻擊艦。

而中國大陸《兵工科技》雜誌分析指出，075艦和美國海軍最新一代美利堅級兩棲攻擊艦相比，在設計上有9點差異：

1）075的飛剪艏前伸弧度比較小，船頭看來比較“鈍”，而且水線以上有一段垂直段，隱約有點「硫磺島」級艦艏下部的影子。不過，分析指出，這並不意味它的設計落後，或是高速性差。據消息人士透露，這是由於沒有刻意外漂加長飛行甲板的長度，控制排水量。相對的，美利堅級強化了航空功能，本身艦體雖然已經很長，但還要充分利用甲板長度，才能支持F-35B短距起飛。

2）球鼻艏尺寸很大，呈紡錘型，從比例上來看，甚至比美利堅級的還大。分析說，美利堅級的球鼻艏呈直筒的子彈頭型。中方軍艦愈來愈重視它，相關設計也愈來愈成熟，對改善航海性能有很大助益。

3）艦艏飛行甲板下的層高比美利堅級大，側面折線很低，像055般接近水面，以提高前半部艦體的內部容積。

4）艦島位置居中：如果不計入艦橋前方細長的武器平臺，美利堅級的艦橋主體部分大約位於全艦的3/5處，這也是美國兩棲攻擊艦和航母的主流設計風格──優先支持航空作業，艦島儘量往後放，騰出甲板，以停放更多飛機。而西北風級和「戴高樂」號（Charles de Gaulle）一樣偏重航海能力，因此艦島非常靠前。至於075則正好在中間，以兼顧航空和航海。

5）航空控制室完全突出於艦島外，分上下兩層，視野比美利堅級傳統的6角形塔臺要好得多。分析指出，這個突出的控制室呈倒三角錐型，所有立面都是傾斜的，隱形效果非常好。

6）艦艉2座近防武器的佈局更合理，075位於突出艦體側面的平臺上，向艦艏方向有120度以上的射界。相對的，美利堅級是縮在艦體內，前向90度是射擊死角。不過，由於本來前面兩側就被外部升降機擋住了，因此也不是問題。

7）艦艉水線部位收縮，保持了良好的線型，有利降低阻力，並提高航速。而美國的兩棲攻擊艦都是筆直的大方盒，雖然美利堅級前2艘取消了塢艙，但結構並沒有改，因此艉部線型阻力較大。

8）075在兩舷各有4個艙門，分別是2部折疊舷梯、1個小型車輛跳板和大型小艇庫百葉門。人員登艦舷梯向上翻折收入艦體內，形式和071型的一樣，但是075在舷梯外有擋板遮蔽，提高了隱形性。反之，071則是開敞式的。標準搭載1687名陸戰隊員的美利堅級艙門佈局和071一樣，兩舷各有一副登艦舷梯和一個車輛跳板，舷梯是直接掛在舷外的，跳板尺寸也比075的小一圈，能通過的車輛寬度受限。分析認為，075的人員車輛裝卸能力更強，這若不是意味著搭載量更大，起碼也說明對裝卸速度的要求提高了很多，快速反應能力更強。

9）075在艦島前安裝了一台固定式吊車，雖然類似071直升機庫右側的吊車，但尺寸更大，而且折疊程度更高。它用於在下層甲板和飛行甲板之間、飛行甲板和大型登陸艇之間轉運大件貨物或車輛。相對的，美國兩棲攻擊艦上攜帶的是輪式吊車，尺寸要小得多。

(中時電子報)