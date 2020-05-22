東京奧運因為新冠疫情延到明年，各項國際運動賽事也都停擺，選手只能努力訓練卻不能比賽，真的很悶！

體育署今天宣布，為展現我國2020東京奧運選手備戰成效，體育署偕同國訓中心規畫於原定今年奧運舉辦期間，辦理田徑、游泳、射擊、拳擊、空手道、體操、桌球、羽球、舉重、跆拳道、柔道、射箭等12項運動種類奧運模擬賽，期盼透過模擬對抗賽，檢視奧運選手因疫情閉門培訓成果，也藉由模擬賽協助教練及選手積極備戰奧運前的各項國際賽會。

國訓中心日前已與田徑等12項運動種類單項運動協會召開2020東京奧運模擬對抗賽座談會，其規畫方式及目標如下：

一、 舉辦日期及參賽選手：模擬賽預定8月初舉行，參加選手包括已取得2020東京奧運參賽資格選手、各競賽種類之奧運培訓隊選手或由單項運動協會評估與邀請具有競爭實力之選手參賽。

二、 設計各競賽種類賽制：為兼顧奧運培訓隊選手能得到實質效益，並提升選手參賽動機及強化賽制競爭性，已請各培訓隊教練與單項協會為參賽選手規劃賽制及設計參賽目標，並由國訓中心提供激勵獎金，藉以鼓勵參賽選手全力以赴，提高賽事精彩度。

三、 規畫電視轉播：為激勵奧運選手競爭意識，並讓國人關心奧運選手備戰成效，另考量疫情期間，模擬對抗賽將不開放民眾觀賽，國訓中心規劃安排賽事轉播，邀請國人透過電視轉播為奧運國手們加油打氣。

(中時 )