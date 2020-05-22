國內新冠肺炎疫情趨緩，教育部宣布畢業典禮可不受室內100人、室外500人限制，台南市各級學校畢業典禮也將依此防疫新規範，在做好保持社交距離、採實名制入場、量測體溫及消毒手部等防疫工作前提下，放寬室內外參加畢業典禮人數，邀請家長、外賓進入會場。

台南市長黃偉哲表示，原先基於落實阻絕於境外的防疫理念，疫情期間學校可辦畢業典禮，人數要符合集會人數限制，邀請的對象也要單純化，程序上也要力求簡約。不過，隨著國內疫情趨緩、中央防疫規範放寬，學校畢業典禮辦理方式也應該適時鬆綁，但基於防疫需求，仍應遵循基本規範，保持社交距離，無法維持就要戴口罩，並落實量體溫、勤洗手。

教育局長鄭新輝說，畢業典禮各校自展創意，有些學校已規畫採視訊直播方式、或有條件邀請家長及外賓參加，基本上都會尊重，但也提醒學校，典禮要以學生為中心，流程或外賓邀請仍要考慮是否符合學生需求。

(中時 )