夏普今年4月21日對咸陽彩虹光電科技（簡稱CHOT）、 TPV Technology Limited及其子公司（簡稱TPV），以及VIZIO, Inc.等公司提告專利侵權，美國國際貿易委員會（ITC）已於美國時間2020年5月21日啟動美國關稅法第337條調查。

夏普表示，已向ITC陳明本件，並已正式提告，請求啟動調查。訴狀中亦提及夏普在美國液晶市場所做的重大且持續性的投資。因此，夏普請求ITC保護其專利免受侵害，並發布限定排除命令以禁止CHOT侵權產品及使用CHOT侵權面板之產品進入美國，同時發布停止命令，以禁止CHOT及其他被告於美國宣傳及銷售侵權裝置及產品。 夏普請求ITC禁止所有使用夏普專利之CHOT各尺寸產品，包含70吋面板，經ITC最終判定，應會在夏普於2020年3月10日對CHOT及其他被告於美國加州中區地方法院所提出的專利侵權訴訟判決之前發布。

夏普強調，夏普不論過去或現在均持續在液晶市場大量投資，是公認的創新先驅。夏普將持續採取必要行動，以保護其全球專利免受侵害。

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