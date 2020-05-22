三星電子增派300多人赴西安晶片工廠援建 15:422020/05/22 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在三星電子副會長李在鎔視察後，三星電子22日透露，已增派300多人乘包機赴大陸西安晶片工廠援建。 本週早些時候，李在鎔視察了西安晶片工廠，評估擴產計劃。李在鎔在視察中表示，為了確保新的增長引擎，我們需要先發制人，為即將到來的變化做好準備。 李在鎔視察後，三星電子增派300多人援建。西安工廠是三星電子唯一的海外記憶晶片生產基地。 上月，三星電子已派遣200名員工到西安，協助晶片工廠擴產。 (工商 ) #三星電子 #李在鎔 #視察 #晶片 #西安 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸加速自研晶片 創意世芯吃大單 04:102020/05/19 證券．權證 《國際產業》三星李在鎔訪視中國西安工廠 09:262020/05/19 財經 李進勇南下視察選務 中選會：當然於法有據 10:182020/05/19 政治 美國禁令牽動 陸廠趕囤貨 DRAM廠滿急單 04:102020/05/20 財經要聞 立委視察嘉義 王美惠促獄政博物館活化要有進度 17:182020/05/20 政治 國防部長嚴德發中部視察 52工兵群戰營災防演習穩健 15:362020/05/21 社會 川普閹割華為有多狠？驚曝3殺招斷後路 23:562020/05/21 財經 視察酒店復業首日 黃珊珊：3次沒實名制就停業 21:042020/05/21 社會 欲加之罪 延續市政何來收割 04:102020/05/22 地方新聞 大豹溪屢傳意外 三峽區長視察遊樂業者防範措施 15:012020/05/22 生活 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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