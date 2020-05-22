在三星電子副會長李在鎔視察後，三星電子22日透露，已增派300多人乘包機赴大陸西安晶片工廠援建。

本週早些時候，李在鎔視察了西安晶片工廠，評估擴產計劃。李在鎔在視察中表示，為了確保新的增長引擎，我們需要先發制人，為即將到來的變化做好準備。

李在鎔視察後，三星電子增派300多人援建。西安工廠是三星電子唯一的海外記憶晶片生產基地。

上月，三星電子已派遣200名員工到西安，協助晶片工廠擴產。

(工商 )