滯留鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，今(22)日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。（中央氣象局提供）

氣象局最新消息，受西南氣流影響，易有短時強降雨，今(22)日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區及南投縣、臺南市有局部大雨或豪雨；嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、臺東、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石及土石流。超大豪雨地區：高雄市、屏東縣。大豪雨地區：嘉義縣。

下午氣象局簡任技正伍婉華表示，今天式滯留鋒面和西南氣流最強的時刻，目前與量還是集中在中南部山區，多多地方出現豪雨、大豪雨，以屏東山區最強。

氣箱橘觀測目前累積雨量，屏東春日地區22日就累積466毫米，昨（22）天到今天一共累計615毫米降雨量，為全台之首。

另外，氣象局也針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

伍婉華表示，目前衛星雲圖仍顯示台灣上空有一大片滯留鋒面停流，且上方對流雲系相當厚實，南部地區嚴防豪大雨，高雄、屏東地區更要特別小心超大豪雨。氣象局預計明天（23）西南氣流會開始減弱，是否會有制災性降雨，仍要觀察對流雲系如何發展。

(中時電子報)