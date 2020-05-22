在新冠肺炎疫情肆虐期間，美國有錢人們的身價不跌反漲。根據最新一份報告顯示，今年3月中旬至5月中旬美國實施隔離期間，富比世榜單上600多位億萬富翁的總資產大增4340億美元（約新台幣13兆元）。

CNBC報導，這項報告調查期間於3月18日到5月19日之間，結果顯示，富比世榜單中美國600多位億萬富翁的總資產從2.94兆美元成長至3.38兆美元，增幅達15%。

其中，亞馬遜貝佐斯身價飆漲346億美元，臉書創辦人祖克伯身價大漲250億美元，特斯拉執行長馬斯克身價增幅最大，兩個月內成長48%至360億美元。反觀旅遊、飯店以及零售業等業者因股價下跌、身價暴減。

報導指出，由於統計期間是在股市觸底時算起，富豪們的身價漲幅變動較大，如果拉長時間來看，股神巴菲特今年以來身價下跌200億美元，比爾蓋茲則下滑43億美元，貝佐斯一年來賺了355億美元，祖克伯則賺90億美元。

(中時電子報)