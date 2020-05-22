喜愛效能強悍的遊戲手機(gaming phone)或電競手機嗎？華碩(Asus)前兩年開始推出全新的 ROG Phone，殺出一條與眾不同的路線。如今看來，今年也將持續推出新品，帶給消費者高效的手機選擇！

近期知名跑分軟體 Geekbench 官網以及 Wi-Fi 聯盟的網站，都出現了一款代號為 ASUS_I003DD 的機種。由於 ROG Phone II 的內部開發代號為 I001D，因此《GSM Arena》推測這一款手機應該不是屬於 ZenFone 產品線(ZenFone 6後的接班人)，而是 ROG Phone 系列的手機新品(應是 ROG Phone 3(暫定名稱))。

疑似華碩 ROG Phone 3 的跑分曝光，在 Geekbench 網站(左)與Wi-Fi聯盟網站都有相關資訊。（摘自Geekbench官網與Wi-Fi聯盟網站）

從 Geekbench 跑分來看，ASUS_I003DD 搭載高通 Snapdragon 865 處理器，單核心跑出 902 分、多核心跑出 3074 分，都符合 Snapdrggon 865 的平均水準。負責認證 Wi-Fi 產品的 Wi-Fi 聯盟網站上，則是列出 ASUS_I003DD 採用了高通 QCA6390 通訊晶片，支援 Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax、Wi-Fi Direct 以及 Miracast。若這一款手機就是華碩 ROG Phone 3 的話，也就是說將會支援今年旗艦手機幾乎都支援的 Wi-Fi 6。

當然作為 ROG Phone 產品線的一員，新款手機會有多少可搭配的周邊，又有多少先前的周邊可以沿用，也會是玩家觀察的重點。舉 ROG Phone II 為例，Kunai GamePad 遊戲控制器(遊戲手把)、TwinView II雙螢幕基座都是第二代專屬周邊(不可用於第一代)，其餘的第一代 ROG Phone 配件(WiGig無線投影底座、桌上型遊戲基座、五合一擴充底座)都可沿用。

ROG Phone II配件：WiGig無線投影底座。也可與第一代手機搭配。（黃慧雯攝）

搭配ROG Phone II與WiGig無線投影底座，可將遊戲畫面同步到螢幕或電視觀看，體驗更爽快。（黃慧雯攝）

從 Wi-Fi 聯盟列出的 ASUS_I003DD 規格來看，由於不支援 Wi-Fi ad，第一代、第二代 ROG Phone 可以配合使用(在同一 Wi-Fi 網域下可以同步畫面到電視等大螢幕上)的 WiGig無線投影底座(WiGig Dock)，很可能無法跟第三代機種共用。

做為參考，2019 年華碩在 7 月下旬發表 ROG Phone II，台灣作為 home market 在 8 月 1 日就率先上市。今年會不會也依循類似的時程規劃，得等華碩方面正式公布。

(科技)