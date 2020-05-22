今夏冒險趣，和喬巴超人一起當航海王！「百變喬巴超人期間限定店」從5月22日～7月5日在台中草悟廣場登場！看喬巴超人變身為航海王中的魯夫、索隆、娜美、香吉士等夥伴？特色航海王熱血週邊商品？「百變喬巴超人期間限定店」亮點一籮筐！日本獨家授權打造四面2.5米高拍照牆，更有3座1:1喬巴超人公仔，絕對強佔夥伴們的記憶體！現場更有超巨型4米高「百變喬巴超人宇宙扭蛋機」，20公分大扭蛋扭出巨型百變喬巴玩偶、行動電源等好禮！歡迎粉絲來與喬巴創造美好回憶。

「百變喬巴超人期間限定店」超過百種全球首發限定款！多款喬巴超人、航海王夥伴造型限定圖樣等你收集。（主辦單位提供）

全球首發限定款！「百變喬巴超人期間限定店」超過百種喬巴超人週邊商品，不管是喜歡元氣萌款還是熱血款都能一次滿足，夥伴們絕對要朝聖珍藏！日本官方授權9款喬巴超人變身造型限定品，棒球帽、限定版短T、帆布包等，還有變身成航海王夥伴造型的驚喜圖樣等你收集。

航海迷請手刀啟航！「百變喬巴超人期間限定店」也能滿足你沸騰的心！–金箔撲克牌。（主辦單位提供）

「百變喬巴超人期間限定店」推出夥伴們最敲碗期待的航海王Q版小公仔，整組10盒不重複。全台首發款超帥氣死亡外科醫生「羅」造型安全帽、航海王奢華版金箔撲克牌、航海王迷你保溫瓶、航海王地圖系列吸水杯墊等！

「百變喬巴超人期間限定店」推出夥伴們最敲碗期待的航海王Q版小公仔。（主辦單位提供）

9位重量級夥伴魯夫、喬巴、騙人布、娜美、香吉士、索隆、羅賓、佛朗基、布魯克，粉絲怎能不一次收藏！夥伴們從年初就敲破碗的「日版金證航海王兄弟的羈絆」強勢上檔啦！想再次挑戰手氣嗎？「百變喬巴超人期間限定店」5/30起每週末及例假日，天天推出一套「日版金證航海王兄弟的羈絆」，Ａ賞魯夫、艾斯、薩波三兄弟兒時公仔角色模型、還有三兄弟獨立大公仔、簽名板等！今夏就來與可愛喬巴一同歡樂吧！

日本官方獨家授權！首間「百變喬巴超人期間限定店」台中草悟廣場登場。（主辦單位提供）

《百變喬巴超人期間限定店》

地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）

日期： 5月22日至7月5日（5月22日14:00開幕慶活動，16:00開放民眾入場）

時間：12:30 - 21:00 （最後排隊進場時間20:45）

「百變喬巴超人期間限定店」超過百種全球首發限定款！多款喬巴超人、航海王夥伴造型限定圖樣等你收集。（主辦單位提供）

(中時電子報)