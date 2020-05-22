富時羅素22日將發布半年度指數審議結果，變動將於6月22日開盤前生效。按照計劃，本次納入A股的比重將從17.5％上升至25％。

財聯社報導，長城證券評論，和MSCI指數相比，跟蹤富時羅素指數的資金量相對較小，本次納入比重提升有望進一步提升市場風險偏好，但帶來的資金增量可能相對有限，仍需等待MSCI進一步公佈A股的擴容計劃。

5月13日，MSCI公佈了半年度指數調整結果，當日審議結果不改變A股20％的納入比重，僅對成分股進行部分調整，增加45檔，剔除34檔，調整結果將於5月29日收盤後生效。本次增加的成分股中電子、計算機、非銀金融、傳媒、醫藥等行業標的較多，減少成分股中汽車、基礎化工、鋼鐵、交運等行業較多。

南華期貨評論，本次審議結果僅是調整，並不出現大的變化和擴容，對資金整體層面影響較小，但對個股影響較大，利空調出的個股，提振調入的個股。

私募機構和府資產董事長楊培文稱，對新入圍MSCI指數的個股而言，亦有望獲得更多的資金關注。但入選MSCI指數的利好對股價的刺激時間較短，二級市場階段性衝高後會明顯回落。

關於MSCI何時再公佈擴容計劃這個問題，去年11月MSCI曾經公佈過如果再擴容需要解決的4個問題，包括缺乏衍生品、交易結算週期過短、大陸香港休市時間不一致、滬深港通交易機制缺乏靈活性等。

長城證券認為，近期進一步優化QFII、RQFII制度表明大陸的金融開放是持續推進的，MSCI提出的制度問題也將一步步得到解決，A股的納入權重長期來看一定是逐漸提升的。

東吳證券認為，市場對於MSCI不提升A股納入因子的決策有所預期，預計5月A股市場仍會有外資淨流入，但下半年全球資金流入A股市場的趨勢存在不確定性。目前大多數海外投資者仍然把美方對中方的技術封鎖作為2020年最大的投資風險。有機構認為全年市場的運行更多要依靠大陸國內力量。

(工商 )