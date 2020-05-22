新冠肺炎橫行，一度在疫情和復工夾縫中求生的鴻海董事長劉揚偉在新出爐的告股東「營業報告書」中，以鴻海董事長的身份感性感言，宣誓鴻海未來會持續從F 1.0朝向F 3.0轉型，但「愛心、信心、決心」的理念精神始終不變。

劉揚偉強調，儘管疫情為世界經濟帶來了考驗，但鴻海一向認為任何一個時刻都可以是「最壞的時代，也是最好的年代」，端看我們是否準備好了迎接新局。

為了讓鴻海從原本以「勞力」密集為本的體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構，劉揚偉也擬具了F 1.0到F 3.0的轉型方案，由F 1.0現況優化、F 2.0數位轉型，朝向F 3.0轉型升級等三條路前進，劉揚偉強調，這三條路看似有區分、其實卻是合而為一的道路，都是朝向「好、還要更好」的目標在踏實大步向前。

在F1.0現況優化部份，鴻海在去年已對外宣示「分工、分享、興利、除弊」四大重點並貫徹執行，也就是以「強中央、富地方」的精神讓中央與子公司以及中央與次集團之間分工清楚，並全力推動集團內部的資訊高速公路以彼此即時分享各項資訊與心得，另外，集團也在採購流程中導入系統化機制，以排除弊端，減少不必要的成本、也增加股東利潤，進而達到「興利、除弊」的效果。

在F2.0 數位轉型方面，鴻海優化了網站平台以與投資大眾高效溝通、提昇法人與投資人體驗；也建構了供應鏈管理平台，讓上游廠商與客戶都能夠清楚相關訂單執行情況，一方面使公司可以藉由明確的數字表現強化供應商管理，另方面也讓公司能夠更機動迅速滿足客戶的需求變化。另外，公司也著手建立各種大數據資料庫，形成自動化的智能決策流程，此外，無論是生產或是績效管理也都將以數位科學化方式來「提質、增效、降本、減存」，以極大化集團收益報酬。

至於F3.0的轉型升級，鴻海將投資「電動車、數位健康、機器人」此三大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」這三項新技術領域，以「三加三」作為公司重要的發展策略。此外，為鞏固在技術領域的領先地位，鴻海計畫在今年中成立鴻海研究院，下設五大研究所，分別為人工智慧研究所、新世代通訊研究所、量子計算研究所、資通安全研究所、奈米半導體研究所，研究成果將前瞻支持鴻海5年後的成長戰略，協助事業單位保持產品競爭力，並且推動集團進入新產業。

劉揚偉強調，鴻海一直根留台灣、布局全球，在大陸、墨西哥、加拿大、捷克、荷蘭、印度、越南等多處都設有據點服務客戶，於美國威斯康辛州的投資案也按規劃穩定前進，威谷科學園區中最大廠房已完成封頂建設、威州製造園區也計畫在民國109年年中開始試產。

劉揚偉強調，雖然集團並不需要直接面向消費者，但公司所做的每一件事情，都是在「致力於為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者」的信念而存在、服務，走過四十五年的鴻海不停地與時俱進，但是「愛心、信心、決心」的理念精神始終不變，也從來未曾或忘鴻海對股東、對員工、對社會的責任，未來鴻海集團也會維持追求「速度、準度、精度、深度、廣度」的卓越傳統，持續創造企業價值及豐厚報酬回饋股東、貢獻社會！

(工商 )