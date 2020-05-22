新冠肺炎讓世界經濟感冒，國際供應鏈斷鏈、各種展會紛紛停辦，惟獨跨國電商異軍突起成為亮眼之星。看準這波趨勢，同時為協助外貿企業掌握疫情下的外貌新商機並調整外貿策略，台北市政府22日率先成立「台北市跨境電商服務中心」，期望為北市企業開闢一條通往國際市場的電商新航路。

臺北市副市場黃珊珊表示，防疫是要確保人民健康、社會穩定，但是只有對抗病毒是不夠的，企業經濟不能因此而斷鏈，外貿活動不可因此而停擺，防疫與經濟需同時兼顧。

北市府觀察到運用電子商務建立不斷鏈的安全系統，是政府與企業必須面對的重要課題之一，因此號召主要亞馬遜全球開店、eBay，以及相關配套服務的20餘家業者，如專業服務商樂利數位科技（股）、善恩創新、視宇（股）等，周邊服務鏈業界物流單位、金流單位、檢驗單位等，以公私協力方式，成立「台北市跨境電商服務中心」，協助企業上戰場、搶訂單、貨賣全球。

另外，北市也設立專責「台北市跨境電商服務中心」，提供線上問診，或預約1對1線下諮詢與診斷，另外整合6大服務模組，按企業不同層次的需求結合外部專家與業者的服務資源，一站式解決北市企業操作跨境電商的疑難雜症。黃珊珊指出，「台北市跨境電商服務中心」的成立不只是為了當下對抗疫情、使外貿不斷鏈，更是要全力支持北市企業發展新型態的外貿模式，打造不受任何因素影響的安全網。

(工商 )