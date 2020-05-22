新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨宣布鬆綁商務來台最新規定，初步依照國家的風險做區分，極低風險國家商務來台，入境後居家檢疫的時間將從14天縮短至5天、低風險國家則縮短至10天。指揮官陳時中表示，目前商務來台還是以個案來處理，未來還會和駐台代表，在外交部的幫助之下進行溝通和協商。
根據指揮中心規劃，極低風險國家商務來台者，需先居家檢疫5天，第5天自費採檢，採檢陰性後可進行自主健康管理到入境的第21天；對於疫情趨緩，但狀況比極低風險國家差一點的低風險國家，入境後需居家檢疫10天，第10天自費採檢，採檢陰性後，即可進行自主健康管理到入境的第21天。自主健康管理期間，會利用簡訊、「疫止神通」LINE進行每日健康回報。
陳時中昨日表示，國家與國家的開放還需要視疫情情況而定，紐西蘭、越南可能會成為開放的第一波，還需進一步評估。他今日表示，接下來會和駐台代表，在外交部的幫助之下進行溝通和協商。
(中時 )
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