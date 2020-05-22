國際股價指數編撰公司MSCI，本月一口氣推出5支聚焦顛覆性創新領域的指數，掀起新一波的創新科技投資熱潮。法人表示，近年創新科技相關公司的股價如脫韁野馬向前狂奔，又以AI人工智慧、金融科技、精準醫療與物聯網，一馬當先；在全球企業數位轉型需求拉動下，預期將持續獨領市場風騷。

MSCI近期宣布，與方舟投資管理合作，推出5支聚焦顛覆式創新領域的指數，包括：MSCI自動化技術與產業創新指數、MSCI下一代互聯網創新指數、MSCI金融科技創新指數、MSCI基因組創新指數、MSCI創新指數，搶搭當前科技創新的投資浪潮。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，MSCI為全球最大指數編撰製公司，提供超過12兆美元的主、被動式基金投資參考。這次一口氣編製5支創新相關指數，凸顯創新科技的發展已進入成長期，逐漸獲得多數投資人青睞，未來可望吸引大量資金湧入。

觀察MSCI推出的創新指數，範圍涵蓋AI人工智慧、機器人及自動化、物聯網、金融科技、精準醫療等領域，都是相當火紅的創新技術與應用項目。以AI為例，陳世杰指出，AI是集個人電腦、網路、智慧型手機、雲端大數據等技術之大成，投資效益更勝過去的電腦與手機。事實上，過去6年不論股市多空，AI相關公司股價，每年幾乎都有雙位數的漲幅，累計至今，上漲超過2倍。陳世杰認為，這些創新應用技術才剛起步，產業正從萌芽期進入成長期，可發揮題材不勝枚舉，投資人應該好好把握這一波長期投資的機會。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭指出，雖然這次疫情造成市場恐慌，但是就創新科技產業來看，僅止於股價的短期波動，產業仍舊蓬勃發展，今年來包括：金融科技、精準醫療的投資購併件數、金額，不減反增。未來在企業數位轉型需求拉動下，將繼續獨領風騷。

(時報資訊)