中鋼(2002)公布7月單月內銷盤價以及第三季內銷盤價，呈現分流不同調的情況；隨著國際鋼價止跌反彈，7月鋼價止跌反彈，平均漲幅1.87%；季盤在第二季走升後，第三季回檔，平均跌2.05%。中鋼認為整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期。

中鋼公司今日召開第三季、7月內銷鋼品盤價會議，會中決議，針對月、季定價模式依不同產品、不同產業結構、供需、行情變化作更細膩之差異化對應。7月盤價部分，因已逐月調整貼近行情，為呼應國際市況反轉以平高盤開出，平均調幅1.87%；第三季季盤部分，則因季調整有時間落差，為反應疫情期間市況，故以平低盤為主軸，平均跌幅2.05%。兩者均搭配多元配套方案，持續協助客戶接單，以兼顧各方權益及落實風險分擔及利益共享原則。

中鋼今年內銷盤價已自109年第二季起實施月盤、季盤分流制度，疫情期間在歷經前所未有之市場變化後，已印證月盤制度具有迅速因應市況並協助下游接單之優點，預定在今年內將月盤制度由N+2盤更精進為N+1盤，以符客戶期待。

中鋼表示，為減緩疫情對市場的衝擊，今年全球各大鋼廠均致力於降載減產或關閉部分高爐，以求供需平衡及市場穩定。此外，大陸疫情受控後，近期產業迅速復工復產，鋼鐵需求顯現且社會庫存降低，主力鋼廠亦在六月開出漲盤；國際煤鐵價格穩中趨漲，在成本與營運壓力下，美國五月最新熱軋出廠價已較四月下旬回漲逾每公噸50美元；大陸上海熱軋流通行情上漲人民幣300元；東南亞熱軋進口行情亦上揚15~30美元；預期越南河靜鋼廠7月交期將開出高盤，整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期。

中鋼開月盤的產品中，本次僅電磁鋼捲價格持平，主力產品熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料皆每噸漲450元，以及冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料也都是每噸漲450元。

季盤產品中，除了電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲家電、電腦、其他料價格維持不變外，包括鋼板，棒線，熱軋中高碳、工具鋼，冷軋製桶、中高碳、工具鋼，以及汽車料同步跌500元。第二季時，開季盤之產品僅汽車料、船用鋼板維持平盤，包括鋼板(除船用鋼板)，棒線，熱軋中高碳、工具鋼，冷軋製桶、中高碳、工具鋼，電鍍鋅鋼捲，熱浸鍍鋅鋼捲家電、電腦、其他料均漲，每公噸漲300至600元不等。

(時報資訊)