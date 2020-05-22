墾丁行程是否生變？陳時中：沒災情就會南下 15:442020/05/22 中時 實習、林志怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中 （圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預定在明日例行記者會後，與防疫五月天親自前往墾丁示範「防疫旅遊」，但近日中南部大雨頻傳，陳時中今表示，大雨雖然造成不便，但沒有出現豪大雨災情，依舊會前往墾丁。 陳時中預定率領防疫五月天南下墾丁，實施防疫樂活遊，將走訪墾丁大街等景點，示範只要做好防護，生活就能逐漸恢復正常，周日的疫情記者會則首度移往墾丁舉行。 然而近日中南部地區持續出現大雨，陳時中說，在大雨的情況下前往墾丁會不太方便，但地方若沒有出現豪大雨災情，週六依舊會前往墾丁示範旅遊。 (中時 ) #往墾丁 #陳時中 #防疫 #災情 #示範 也許您會感興趣 推薦閱讀 國中會考落幕 宜蘭籲沿用防疫管控 04:102020/05/18 地方新聞 球星防疫盃網賽 本月底點燃戰火 15:142020/05/18 體育 黃偉哲：台南防疫穩健、慢慢鬆綁 堅持到最後才能打贏防疫戰 20:402020/05/19 政治 新聞分析》口罩淪政治操作 枉顧民間疾苦 04:102020/05/20 生活新聞 桃療青少年 創作防疫漫畫集 04:102020/05/20 地方新聞 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 遠洋漁船將靠港 防疫旅館補貼延至7月底 16:322020/05/20 生活 WoW！係首長 》防疫紓困大作戰 黃偉哲痛苦假貨太多 09:222020/05/21 政治 陳時中逢韓必反 徒留話柄 04:102020/05/22 生活新聞 社論／請陳時中走下神壇 04:102020/05/22 時論廣場 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 雨炸台南曾文水庫 進帳水量仍差去年一大截 - 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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