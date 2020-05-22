中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預定在明日例行記者會後，與防疫五月天親自前往墾丁示範「防疫旅遊」，但近日中南部大雨頻傳，陳時中今表示，大雨雖然造成不便，但沒有出現豪大雨災情，依舊會前往墾丁。

陳時中預定率領防疫五月天南下墾丁，實施防疫樂活遊，將走訪墾丁大街等景點，示範只要做好防護，生活就能逐漸恢復正常，周日的疫情記者會則首度移往墾丁舉行。

然而近日中南部地區持續出現大雨，陳時中說，在大雨的情況下前往墾丁會不太方便，但地方若沒有出現豪大雨災情，週六依舊會前往墾丁示範旅遊。

(中時 )