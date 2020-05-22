近來中職上演球團「內鬥」聯盟，戰火愈演愈烈，講到後來醜話接踵而至，最後就是牽扯到「錢」的問題，中職會長吳志揚表示，有球團指責中職聯盟作為不夠，其實聯盟可以做得更好，但希望球團提供更多資源。

對於中信兄弟領隊的放話，吳志揚建請球團有任何建言或要求，一定要在開會時務實講出來，沒有什麼不方便講的事，大家共同面對、檢討，不要老是講一些空泛的話、陷入情緒的話，無助於具體的改善。

球團希望聯盟「馬兒好又要馬兒不吃草」，吳志揚說，想要聯盟做到最好那就給資源讓聯盟改善，裁判方面可以增加外籍裁判，尤其現在美日職棒停賽，可以請到好裁判；想要改善中職網站品質也是需要經費。

今年因為新冠肺炎疫情，球團大砍聯盟的預算，因而限縮聯盟發揮的空間，如今比賽爭議出現了，卻要求聯盟過多的改進方案，吳志揚認為，中職防疫成功好不容易獲得認同，卻被講得如此不堪，球團不要只出一張嘴！

(中時 )