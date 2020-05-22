台南市長黃偉哲日前寄出護目鏡及口罩墊片等醫療防疫物資，前往日本山形市、青森縣、滋賀縣等9個友誼城市以及7個素來友好的城市，以實際行動推展「Tainan Can Help」的國際援助。山形市市長佐藤孝弘22日特別以視訊方式，對黃偉哲表達感謝。

佐藤孝弘表示，去年11月他帶領山形市民團訪問台南時，受到黃偉哲等人的熱烈歡迎，此次黃市長熱心捐贈的300個防霧護目鏡及400片口罩墊片，會直接提供給治療新冠肺炎醫療現場人員使用。防疫物資箱上所寫的：「台南助您，一起度過難關！台南給您力量」等文字，令人備感溫暖，深深感受到雙方的情誼堅定不移。山形市將與市民同心度過此次難關，儘早恢復正常生活，祝福彼此能一同度過此次危機，重啓兩市的交流，未來帶著微笑再見。

黃偉哲也說，感謝佐藤市長的熱情邀約一同視訊會面，也感謝佐藤市長熱情回應台南市前次寄去的台南好麵組合，並回贈山形酒廠釀造的當地特產日本酒，延續台南市與山形市交流的成果，證明了只要有心，交流不會因為疫情而中斷。

黃偉哲還指出，山形市新冠肺炎的防疫效果良好，目前只有7例確診；台南也是全台6都中確診人數最少的城市，總共有16例確診，其中15例為境外移入，只有1例本土案例。

此外，很高興日本安倍首相已經解除緊急命令，代表日本疫情正慢慢恢復；台灣的疫情也逐漸趨緩，至今已有39天沒有本土病例，口罩等防疫物資的出口禁令更即將解除。此次台南市先將無出口限制的防霧護目鏡及口罩墊片寄到日本，未來待口罩出口禁令解除，期望能進一步寄送醫療用口罩支援山形市及其他友好的日本城市。

黃市長更強調，雖然現在還無法有實際面對面的互動交流，期待不久的將來能恢復正常生活，也盼望山形市及日本其他城市能夠早日度過這次難關，下次在台南及山形與佐藤市長及各位日本好朋友見面。山形市加油！日本加油！

日本山形市長佐藤孝弘從自2017年締盟以來，每年11月的台南國際旅展期間都親自率團來訪，去年更特地組了60人的大規模市民參訪團到台南交流。與山形市長一同視訊的副議長長谷川幸司，今年1月也率領當地中學生棒球隊聯軍到台南參加巨人盃；台南市城市外交顧問野崎孝男還身兼兩市交流推進顧問，日前也捐贈山形市口罩，雙方互動交流頗為頻繁。

(中時 )