中央流行疫情指揮中心及疾管署在Line上推出聊天機器人「疫止神通」,及Facebook 1922防疫達人的即時聊天器後,今日又推出與Google 合作的Google語音助理的雙語聊天機器人「防疫專家」。民眾可用中、英兩種語言向Google語音助理開啟相關對話,以中文對手機說「我要跟防疫專家說話」,英文則說出「I’d like to talk to Taiwan CDC」即可開啟查找疫情資訊的功能。

中央流行疫情指揮中心於今日記者會推出繼Line及Facebook後,第三種應用程式的線上聊天機器人(Google 語音助理),提供民眾查詢疫情資訊。指揮中心發言人莊人祥表示,疾管署這次與Google合作,無論是iOS或Android系統的裝置,皆可直接於商店下載Google語音助理後逕行使用。

莊人祥在會議上示範,完成Google語音助理下載後,以「Ok Google」啟動聊天機制,中文說「我要跟防疫專家說話」,即會有相關資訊說明這次新冠肺炎的疫情;英文的部分則是以「I’d like to talk to Taiwan CDC」或「I want to talk to Taiwan CDC」開啟有關疫情的對話。透過聊天機器人可了解新冠肺炎的疾病介紹、各國的疫情統計、居家隔離及簡易的注意事項,及臨床症狀等「都可以利用Google語音助理作查詢和了解」。

不過在實際在記者會現場示範時,語音助理有出現不靈敏,無法啟動的狀況。對此莊人祥表示,使用語音會比用手打字來的方便,聲音辨識有些困難的部分「大家應該多試幾次就可以」。

(旺報 )