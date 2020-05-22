（HP indigo亞太區第13屆數位印刷傑出大獎頒獎典禮合影。圖／上奇提供）

惠普公司（HP Inc.）22日於上奇科技（6123）位於中和的「無限可能卓越中心」（COE）將「惠普數位印刷卓越獎」獎項授與台灣積層工業。台灣積層工業以獨特的「隨機幾何變動圖紋」濾掛咖啡包《萬花筒》，自亞太區14個參賽國家、25個類別中脫穎而出，奪下《標籤和包裝類－軟性包裝項目》優勝，是台灣唯一獲獎的印刷服務供應商（PSP）。

惠普致力推動數位印刷應用發展多年，HP臺灣惠普商業印刷事業處副總經理盧柏志表示，台灣積層工業以HP Indigo數位印刷設備提供優質的包材產品與服務，為品牌商客戶帶來更多的附加價值，獲獎可謂實至名歸。而惠普公司今年將會陸續推出多款高速高效的HP Indigo創新機種，與產業鏈夥伴一同將數位印刷推向新階段。

台灣積層董事長陳永順表示，台灣積層致力推動環保製程並堅持永續理念，對可分解、回收之軟性包材發展及迎合市場少量多樣化產品需求朝向減塑不遺餘力。此次獲獎是對多年堅持的肯定，未來將持續洞察市場先機，延續創新精神，以高產能、高要求、高質量滿足客戶需求。

上奇科技董事長許承強指出，在少量多樣、客製化、無接觸經濟的未來趨勢下，數位變動印刷及一物一碼勢必為品牌及產品商發展的重要選項。而上奇科技與HP?Indigo作為數位印刷服務的強力後盾，聚焦印刷創新應用並提供更多解決方案，將能提高產業鏈動能及效益，並與合作夥伴共創新型態的數位印刷生態系統。

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