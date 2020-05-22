全球疫情衝擊經濟，但卻使5G更蓬勃發展市場需求順勢加速。法人表示，雖然目前多數國家經濟活動暫時陷入衰退，但大國科技競賽仍在持續，疫情反而催生對新科技應用的需求。未來，5G仍是重要的發展動能來源，預估至少有5到10年的成長契機。

路博邁5G股票基金經理人王昱如表示，雖然目前多數國家經濟活動暫時陷入衰退，但大國科技競賽仍在持續，疫情反而催生對新科技應用的需求，且在各國政府與央行持續財政刺激及貨幣寬鬆支撐市場下，5G股票將帶來相對高成長機會，尤其以主動式投資更具優勢。

王昱如指出，全球 5G覆蓋率擴大，根據網路服務監測機構VIAVI的調查顯示，至2020年2 月，全球已經有 34 個國家、378 座城市提供 5G 網路服務。而GSMA更預估未來5年，光是全球電信營運商就將花費至少總資本支出的80％，約近9000億美元於5G建置上，衍生龐大的全球供應鏈商機。

5G的重要性不僅在疫情帶動的宅經濟中脫穎而出，王昱如說，5G 早已是新科技發展之母，因為舉凡電動車、人工智慧、機器人等新技術的發展都必須仰賴 5G，因此預期未來，將持續吸引投資資金進駐。以全球第一家推出5G產業主題式投資的路博邁集團為例，旗下管理的5G策略資產規模短短兩年期間，快速成長至 47億美元（約 1,400億台幣），可見其吸引力。

至於路博邁5G股票基金是國內第一檔也是目前唯一純聚焦5G投資機會的主動式基金。

(工商 )