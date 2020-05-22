國道1號南下152公里處外側車道，22日下午2點多發生5車追撞事故，消防局指出，現場有2名傷患，已分別送往台中澄清醫院及大甲李綜合醫院救治。
受鋒面影響，全台陰雨綿綿，國道1號南下三義路段今日下午2點多發生追撞車禍，消防局指出，現場為5台車追撞，共計2名輕傷患者，暫無生命危險，已送醫救治。
由於事故車輛占據內外車道，造成後方車輛回堵，警方呼籲駕駛人經過此路段小心行車，至於肇事原因有待進一步調查。
(中時電子報)
國道1號南下152公里處外側車道，22日下午2點多發生5車追撞事故，消防局指出，現場有2名傷患，已分別送往台中澄清醫院及大甲李綜合醫院救治。
受鋒面影響，全台陰雨綿綿，國道1號南下三義路段今日下午2點多發生追撞車禍，消防局指出，現場為5台車追撞，共計2名輕傷患者，暫無生命危險，已送醫救治。
由於事故車輛占據內外車道，造成後方車輛回堵，警方呼籲駕駛人經過此路段小心行車，至於肇事原因有待進一步調查。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。