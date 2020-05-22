國道1號南下152公里處外側車道，22日下午2點多發生5車追撞事故，消防局指出，現場有2名傷患，已分別送往台中澄清醫院及大甲李綜合醫院救治。

國道一號發生大貨櫃車撞成兩截、車輛回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

受鋒面影響，全台陰雨綿綿，國道1號南下三義路段今日下午2點多發生追撞車禍，消防局指出，現場為5台車追撞，共計2名輕傷患者，暫無生命危險，已送醫救治。

由於事故車輛占據內外車道，造成後方車輛回堵，警方呼籲駕駛人經過此路段小心行車，至於肇事原因有待進一步調查。

(中時電子報)