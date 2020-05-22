詹喬愉（左）新書已2刷成績不錯，昨又有瑞瑪席丹站台加持。（粘耿豪攝）

【即時新聞】詹喬愉《攀向沒有頂點的山 三條魚的追尋》新書記者會，特別嘉賓瑞瑪席丹出席。(粘耿豪攝)

詹喬愉21日出席新書《攀向沒有頂點的山 三條魚的追尋》記者會，同公司師妹瑞瑪席丹也現身站台，兩人不僅都是戶外女孩、喜歡運動，竟也都談異國戀，當中瑞瑪和比利時男友交往約3年，平常都是遠距離談愛，2個月見一次面，年後男方因新冠肺炎疫情意外「滯台」3個月，讓習慣遠距離戀愛的她笑說：「滿衝擊的。」

瑞瑪還在適應兩人密集的相處，男朋友則是很享受這種生活，甚至考慮要定居台灣，瑞瑪說完還搞笑做出捏一把冷汗的手勢；而詹喬愉的男朋友是尼泊爾人，也因為疫情影響，情侶倆已半年沒見面，擔心感情難維持，據知詹的男友是登山界名人，所以她倆相當低調。

詹喬愉的新書內寫道，有次她在吉爾吉斯登山意外墜落冰河，受困26小時，想盡辦法努力不失溫存活下來，卻也導致左腳神經受損，至今仍未痊癒，她也登過聖母峰，一趟就看到6具登山者的遺體，她會去理解是發生什麼意外，並提醒自己注意。

詹喬愉2006年開始背重裝登山，是全台第一位登過4座8000米以上高山的女性，體力、肌力均優，甚至可以靠兩手的兩指做引體向上，自認喜歡這種反差萌，最近也會約瑞瑪一起爬台東嘉明湖。

(中時 )