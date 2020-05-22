藝文展演何時開放 陳時中：沒意見可以開了 15:532020/05/22 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝文展演何時開放，陳時中：沒意見可以開了。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化部已針對場館開放的方案提交疫情指揮中心2周，藝文團體多關心何時可以正式開放演出，指揮官陳時中表示，對文化部的方案沒有意見，也就是已經可以開放了。以台北市立交響樂團近日的售票及防疫措施，賣一半座位、採實名制，中場不販售飲食，陳時中也都表示「沒有問題，很好」，強調有保持安全距離，戴好口罩，開放藝文活動是沒有問題的。 (中時 ) #開放 #陳時中 #有問題 #文化部 #藝文展演 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》陳時中來訪 聯生藥：已備妥新冠疫苗產能 17:392020/05/19 財經 新聞透視》KTV雙標 陳時中獨厚練台生 04:102020/05/20 社會新聞 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 陳時中出席520總統就職典禮 翹腳放鬆超自在 12:572020/05/20 生活 連13天零確診 陳時中收到玉荷包：代表很多0 13:522020/05/20 生活 疫情記者會周日改到墾丁 陳時中：我自己也很想去 14:212020/05/20 生活 英國9月施打新冠疫苗 陳時中揭台灣開打機率 14:292020/05/20 生活 雙鐵擬開放站票 陳時中：我反對 14:302020/05/20 生活 陳時中逢韓必反 徒留話柄 04:102020/05/22 生活新聞 社論／請陳時中走下神壇 04:102020/05/22 時論廣場 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 雨炸台南曾文水庫 進帳水量仍差去年一大截 - 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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