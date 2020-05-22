文化部已針對場館開放的方案提交疫情指揮中心2周，藝文團體多關心何時可以正式開放演出，指揮官陳時中表示，對文化部的方案沒有意見，也就是已經可以開放了。以台北市立交響樂團近日的售票及防疫措施，賣一半座位、採實名制，中場不販售飲食，陳時中也都表示「沒有問題，很好」，強調有保持安全距離，戴好口罩，開放藝文活動是沒有問題的。

(中時 )