因招生困難，又傳財務吃緊，台灣觀光學院校務營運風雨飄搖，好不容易由台灣運彩公司接手經營，轉型為「廚藝專精學校」，未料才一年，因運動賽事受疫情衝擊影響銷售，台灣運彩公司確定退出經營，將找新企業入主，繼續讓學校正常運作下去。

位在花蓮壽豐鄉的台灣觀光學院，106年學年度曾因少子化、招生人數不足受到關注，107學年度台灣運動彩券公司接手經營，挹注新台幣6000萬元，經營模式調整為以廚藝管理系、觀光餐旅系2科系為主的「廚藝專精學校」，其餘科系都停招。校方稱，註冊率6成5，有信心，台觀不會倒，會愈來愈好。

沒料到才一年，跟著運彩公司接手而就任的校長林恒志，去年7月離開台灣觀光學院，校長職務暫由教務長梁琬如代理。

梁琬接受媒體採訪表示，上個月接到訊息，台灣運彩公司因新冠肺炎疫情，造成運動賽事停擺，確定停止捐資學校，董事會任期屆滿改組，新董事會將在7月交接，決定未來學校發展方向；新任校長也完成遴選，預計8月上任。

梁琬如表示，校方唯一捐資單位運彩公司退出後，校方財務吃緊，目前學校還有17位教師，職員工25位，5月起暫時僅發放本俸，因每位同仁因薪資結構差異，受到的影響不同，積欠薪資部分，未來將由新任董事會協助。

學校就只剩廚藝管理係跟觀光餐飲系，過去的系所在今年這屆的大四都還是有，也就是說目前大四即將畢業得學子裡面其實還有旅館管理系、觀光休閒系、觀光旅遊系這些科系，不管任一種情形下，校方運作一定會保障學生的權益，畢業進入職場。

(中時 )