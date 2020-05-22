中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳22日分析目前台灣確診個案，指出19日時唯一一例使用呼吸器的個案，後續有出現併發症而重新戴上呼器，今日則正式宣告順利脫離呼吸器；此外，最後二例使用葉克膜案例中，其中一例死亡，另一例也已順利脫離。

張上淳表示，最後2例使用葉克膜，前一例不幸過世，另外一例則順利解除葉克膜，9成以上的個案都出院，還在住院的人越來越低。張上淳指出，最後2例當中的1例，與確診個案接觸病史，隔離期間出現症狀，去醫院就診確診，住院以後出現衰竭，很快就裝上呼吸器，後來又裝上葉克膜，使用33天，現在離開加護病房了，5/11脫離呼吸器，目前逐漸康復中。

對於解除隔離的時間，張上淳表示，住院到解除隔離，中位數要25天，因為我們採取比較高的標準，因此會讓天數看起來比較長，專家小組目前正在考慮是否需要調整政策。

(中時 )