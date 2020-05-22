「一個人的故事，能夠正面影響另一個人的生命，這就是改變世界。」Apple TV+ 全新紀錄片節目《我想對你說⋯⋯》(《Dear...》) 將於 6 月 5 日（星期五）推出。導演 Spike Lee、女權領袖 Gloria Steinem、電視界代表 Oprah Winfrey、音樂傳奇 Stevie Wonder、動物保育專家珍古德、《芝麻街》角色 Big Bird 等 10 位舉足輕重的人物，以及備受他們啟發的「平凡人」，將與這些代表人物一同出現於《我想對你說⋯⋯》，透過書信重述自身經歷，並向他們表達謝意。

《我想對你說⋯⋯》共 10 段有關「生命影響生命」 的感人故事，創作緣起來自蘋果真實用戶致謝信「給蘋果的信 Dear Apple」，由艾美獎、Peabody 美國廣播電視文化成就獎得主 R.J. Cutler 譜寫。執行監製包括 RJ Cutler、Todd Lubin、Jay Peterson、Jane Cha 及 Lyle Gamm，並由 Matador Content 為Apple 製作。

《我想對你說⋯⋯》10集主角包含：史派克·李(Spike Lee)、身兼作曲家、歌手、製作人等身分的Lin-Manuel Miranda、靈魂樂大師史提夫·汪達(Stevie Wonder)、歐普拉(Oprah Winfrey)、美國女權主義者兼社會運動家 Gloria Steinem、芝麻街》角色 Big Bird、英國生物學家、知名動物保育人士珍古德(Jane Goodall)、美國猶太女子體操運動員 Aly Raisman、美國女演員 Yara Shahidi ，以及美國三大古典芭蕾舞團之一美國芭蕾舞劇團的首席芭蕾舞者 Misty Copeland。

《我想對你說⋯⋯》第一集主角是奧斯卡終身成就獎得主 Spike Lee。自 80 年代起，他的電影代表作《黑潮麥爾坎》、《為所應為》、《美夢成箴》等深入刻劃了美國黑人在各社會階層所遇到的身份地位和價值認同問題。時長半小時的紀錄片中，除有 Spike Lee 自述作為電影人的心路歷程，深受其電影作品影響的影迷亦現身說法，訴說他的作品如何讓飽受歧視、不平等對待的黑人社群看見希望和力量。其中包括生於芝加哥貧窮社區的 Booney，自從於監獄中看到 Spike 的電影後始發現生存意義，出獄後任職志願機構，矢志以個人經歷勉勵其他黑人青年。

使用者可透過 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、指定的 Samsung 智慧電視、Amazon Fire TV 和 Roku 裝置上的 Apple TV app，或在 https://tv.apple.com/tw 上收看 Apple TV+。一般用戶皆可享 7 日免費試用，試用期後每月收費 NT$170(另有年費方案)，並支援家人共享，一人訂閱後，設定在同一群組中的家人都可收看。

(科技)