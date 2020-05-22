國際檢測驗證機構德國萊因集團(TUV)與美國的藍光管理技術研發公司Eyesafe，宣布首批6家面板製造商通過TUV萊因Eyesafe顯示標準認證，包括友達(2409)、群創(3481)、緯創(3231)和大陸的京東方、TCL華星光電、龍騰光電。

今年3月，TUV萊因聯合Eyesafe公司推出低藍光和色彩性能管理的新顯示標準。該標準是以TUV萊因的低藍光標準為基礎，結合250多位具備臨床健康和安全性研究經驗的眼科醫生、驗光師經驗所共同開發而成的TUV萊因Eyesafe顯示標準認證，對消費電子業提出了新的市場期待。

近年來，消費者和整個行業對低藍光解決方案和標準的關注度急速上升，促使眾多企業開發自己的低藍光管理軟硬體解決方案，但也導致市場對各種解決方案產生很大疑問。為協助業界儘快導入最新的健康管理趨勢，TUV萊因率先為市場建立領先標準，幫助消費者瞭解有害藍光對健康的影響。近期因新冠肺炎疫情，在家辦公和線上學習的需求在全球範圍內激增。在美國，尼爾森最近的一項研究表明，現在人們平均每天面對顯示器的時間更已超過13小時。

此次六家獲頒顯示認證的面板廠所生產的桌上型顯示器、一體機和筆記型電腦用的面板，擁有全球60％以上的市場占有率。首批通過TUV萊因Eyesafe顯示認證的面板企業，不僅對市場有重要的帶頭作用，同時確保在醫療、臨床研究和科學研究推動下，對有害藍光和色彩性能的管理有了全球統一標準。

(時報資訊)