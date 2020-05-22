北京當局計畫實施「港版國安法」，引發投資人對美中緊張局勢將進一步升高的擔憂，周五日經225指數盤中由升轉跌，終場下挫0.80%，收在20,388.16點；惟本周仍收漲1.8%，為兩周以來首度周線收紅。

東證一部指數收跌0.90%，為1477.80點，33大類股僅三類收高。高度周期型的礦業、海運與鋼鐵股表現最疲弱，分別下挫3.96%、2.82%與2.75%。

北京準備對香港祭出新的國家安全法，美國總統川普已警告表示，美國將對此採取非常強烈的回應。香港股市爆跌對投資人信心的打擊尤大。恆生指數目前重挫5.5%。分析師表示，港股一開始下挫，日股與美股期貨也隨之走跌。

日經指數重量級權值股軟銀集團逆勢收漲2.8%，該公司宣布擬出售旗下電信公司軟銀公司5%股份，做為透過出售資產籌措410億美元計畫的一部分。受此消息影響，軟銀公司收跌4.1%。

(時報資訊)