為期7日的大陸全國人大會議22日開幕，議程包括審議「港版國安法」草案，引發中美緊張，美國總統川普警告美方將做出非常強烈的反應。在岸人民幣今震盪下行，在岸人民幣跌破7.13關口，創2019年10月以來新低。

截至目前，在岸人民幣最低報7.1328。15：48，在岸人民幣報7.1317，貶164點，貶幅0.2305％。離岸人民幣一度貶破7.15，最低報7.1519，現報7.1497，貶189點，貶幅0.2653％。

交易員稱，今年兩會政府工作報告沒有超出市場預期，目前各方仍聚焦中美摩擦，而中美越發緊張，人民幣有貶值壓力。惟兩會期間，短期人民幣跌幅可能受限。另一方面，中美緊張關係升級，市場避險情緒升溫，美元指數擴大反彈，境內外人民幣均調整，A股亦承壓。

星展銀行最新觀點認為，儘管中美再度緊張，但3月以來人民幣基本在區間內運行，料中期人民幣還會保持穩定。

(工商 )