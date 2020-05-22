近期火災頻傳，民眾對於消防設備安檢與逃生知識也更加重視。產險業者也藉機調整綜合住家保單內容，讓保障更完善。國泰產險 示，民眾如擔心財產受火災影響，可優先考慮投保住宅火災保險，或居家綜合型保險商品，將風險轉嫁給保險公司。

一般民眾投保火災保險商品多為申辦房屋貸款需求而投保，住宅火災保險主要針對火災所引起的事故賠付，可保障建築物、內部裝潢與動產的財物受損，也可保障因火災延燒鄰屋的責任賠償。國泰產險說，居家綜合型保險，則是涵蓋住宅火險的綜合型商品，因此，民眾若是重視家人的意外傷害風險或是日常生活責任等，可考慮購買保障更加完整的居家綜合型保險。

國泰產險資深副總許嘉元表示，以國泰產險獨家商品「住家保戶傘」為例，主要承保受損機會較高的裝潢和動產，無論是火災、天災或常見意外事故所致的損害皆在理賠範圍。而個人動產方面往往需隨身攜帶，不受到空間限制，可以擴大承保到工作場所、其他租賃或暫時搬遷的地點。至於國內騎乘機車人數眾多，這張保單更進一步將住家50公尺內的自有機車遭意外焚燬也納入保障範圍。另外，民眾如擔心住家發生意外事故波及鄰居，或是平常在外活動不小心造成他人傷亡或財物損失而延伸的賠償責任，例如寵物咬傷鄰居、家中看護外出不小心撞壞他人物品等，都屬於住家保戶傘的賠付範圍。

最近疫情關係造成居家活動時間增加，許嘉元提醒民眾從事居家活動時宜更加謹慎，家人如不幸於屋內活動發生意外，衍生住院治療等額外支出，住家保戶傘的保障範圍同樣享有理賠，即凡屬非疾病引起的意外事故均可獲得理賠。也就是該保單將「火災、寵物咬人、家中長者摔傷」等多項居家風險都納入保障，希望全方位可提供住戶保險解方。

(工商 )