國票金控第六次實施庫藏股屆滿，原預定買回5,000萬股，預定買回股份總金額上限17.84億元，實際買回1,000萬股，買回股份總金額1.06億元，這次未執行完畢，原因是股價超過董事會授權的範圍。

國票金表示，庫藏股原預定買回期間為今年3月24日至5月23日，預定買回區間價格為9元至11元，實際買回期間為4月7日至4月20日，平均每股買回價格10.63元。

國庫金指出，累積持有自家公司股份數為1,000萬股，累積已持有自家公司股份占已發行股份總數的0.35％。

(工商 )