國票金第六次實施庫藏股 買回1,000萬股 16:042020/05/22 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國票金控第六次實施庫藏股屆滿，原預定買回5,000萬股，預定買回股份總金額上限17.84億元，實際買回1,000萬股，買回股份總金額1.06億元，這次未執行完畢，原因是股價超過董事會授權的範圍。 國票金表示，庫藏股原預定買回期間為今年3月24日至5月23日，預定買回區間價格為9元至11元，實際買回期間為4月7日至4月20日，平均每股買回價格10.63元。 國庫金指出，累積持有自家公司股份數為1,000萬股，累積已持有自家公司股份占已發行股份總數的0.35％。 (工商 ) #國票金 #買回 #預定 #實施庫藏股 #買回股份 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院：預定7月暑假啟動振興 15:412020/05/19 政治 《鋼鐵股》庫藏股屆滿 運錩開低走低 11:262020/05/20 財經 直得今日實施庫藏股 買回455家自家股票 20:402020/05/20 財經 好市多專櫃拖鞋半價 男買回家挨罵...2萬人見真相笑瘋 12:322020/05/21 生活 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 記憶體兩年大多頭 即將引爆 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易戰火未歇 金融戰又漫天烽火 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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