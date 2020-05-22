義大利有名58歲女會計師名叫波戈諾（ClaudiaBorgogno），她去年收到兒子送的抽獎券當作聖誕禮物，原本認為不會中獎的她，卻幸運得到價值100萬歐元（約新台幣3,300萬元）的畢卡索名畫《靜物畫》（Nature morte）。

波戈諾兒子所購買的抽獎券是由佳士得（Christie's）所舉辦的慈善活動，每張抽獎券要價100歐元（約新台幣3,300元），他一共買了2張，1張留給自己另1張則是送給媽媽當做聖誕禮物，沒想到幸運中獎，也讓他驕傲的表示，這是自己做過最好的決定。

其實波戈諾自己就是畢卡索迷，她得知中獎之後也顯得相當開心，「真是不敢相信，我從來都沒有中過獎」，這場慈善活動總共售出了51,140張抽獎券，能夠在這麼多人當中獲得這幅畫實在相當幸運，而這些抽獎券所募得款項，將會拿去支援喀麥隆和馬達加斯加村民的用水需求。

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(中時電子報)