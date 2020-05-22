台灣高鐵昨天推出「大學生雙周快閃優惠」，時間點剛好與罷韓投票重疊，引起各界議論，台鐵局內部今也傳出罕見公文，提醒員工罷韓投票為個人權益，有投票權的人可以請假或上班給雙倍薪，被質疑是暗助罷韓。台鐵澄清是依法行政，牽涉員工權益的事情都會提醒員工，相關公文是通案而非個案。

高鐵推出大學生雙周快閃優惠，大學生登入會員購買5月27日至6月9日的指定車次，單張票價逾500元，可獲得5折車票優惠券，但這段期間沒有假期或返鄉需求，高鐵優惠相當不尋常，引發外界質疑是在「暗助」罷韓，策動年輕人返鄉投票，高雄市副市長葉匡時甚至在臉書質疑，「你相信嗎？」

台鐵也被爆料，局裡日前發出一份公文，指「109年6月6日為高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案之投票日，請保障勞工投票權益以放假方式處理，本局3班制，輪勤輪休及乘務人員因業務需求出勤同仁請依勞動基準法規定給付工資，請查照」。有員工指出，台鐵主動告知員工權益非常罕見，但台鐵不可能主動發出這種敏感內容，幾乎都是由交通部發下來，台鐵局再轉給各單位。

台鐵回應，一切依法行政，事關員工權益都會儘通知責任，均為通案處理，不是個案。

也有知情人士指出，2015年國民黨立委蔡正元罷免案以及2017年時代力量立委黃國昌罷免案，台鐵都在前1個月收到交通部人事室的公文，內容同樣是提醒投票為員工權益，這次公文並非針對罷韓而來。

(中時 )