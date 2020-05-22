新冠肺炎疫情在我國趨緩，配合畢業典禮將至，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，各校場地不一，管制上還是有所難度，還是建議師生、家長都維持社交距離，如果配合上還是有困難，還是呼籲戴上口罩，也請校方配妥乾洗手等消毒設備，也建議若有生病的情況，不要到場參加。

中央流行疫情指揮中心今(22)日召開記者會，會間有媒體另提問，交通部今宣布，配合端午連假將至，雙鐵仍將維持現行的防疫方案，將以加開班次或加掛車廂的方式，盡力提高運能；至於雙鐵不販售站票，並加開班次，人力調度將如何配合，對此陳時中則回應，此部分仍配合交通部與鐵路相關單位管理為主。

陳時中也補充說明，有限度的販售雙鐵站票，主要還是要看乘客及售票有多少人，現在運輸情況並不擁擠，班次都可以調整，但基於防疫考量，固定座位還是最好的管理辦法。

至於陳時中明後兩天即將到墾丁進行防疫旅遊，是否將因豪大雨而取消，陳時中則說，除非地方縣市出現豪大雨災情而取消行程，所以還是會去。

而商務人士入境來台管制是否放鬆，陳時中則說，現在商務人士來台進行經貿活動，還是偏向保守的態度，仍以採檢、自主管理或檢疫來進行，會盡量讓商務人士來台阻礙越來越小。

(旺報 )