台中南天宮關聖帝君廟捐贈100萬元給台中市國中小作為冷氣設施經費，市長盧秀燕特別象徵性在冷氣機上貼上捐贈者姓名，強調藉此教育孩子們飲水思源。（馮惠宜攝）

台中南天宮關聖帝君廟捐贈100萬元給台中市國中小作為冷氣設施經費，同時也捐贈3000公斤白米給各校弱勢學童，22日舉辦捐贈儀式，市長盧秀燕特別到現場感謝宮廟熱心公益；為飲水思源，她說，民間捐贈給學校的設施、教育設備都會張貼捐贈者姓名，採「實名制」，希望也藉此教育孩子。

盧秀燕指出，台中市高中職以下學生數全國第二多，近40萬人，市府積極改善學校設備，今年編列1億元裝設冷氣，但仍然不足，感謝南天宮捐贈100萬元添購冷氣，市府會將捐贈者名字張貼在冷氣設備上，教導孩子飲水思源的觀念，另也感謝南天宮捐贈3000公斤米給弱勢學生，讓孩子在愛的環境下茁壯。

南天宮主委吳光雄說，南天宮長期辦理公益慈善事業，除每年四月舉辦愛心佈施及繞境捐款活動，也常到各學校、社福機構、老人養護中心發放物資，這次捐贈，期望推行慈善、互助互愛的精神。

市府民政局表示，南天宮是地方重要信仰中心，長期以公益方式宏揚關帝聖君五倫精神，這次捐助的100萬元，將給予育英、東峰國中及力行、樂業、成功、大智、台中、四維、仁愛、進德國小等10所學校加裝冷氣設備。

(中時 )