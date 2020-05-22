行政院農業委員會漁業署與國內連鎖生鮮通路楓康超市合作設置產銷履歷水產品專櫃，櫃內每包水產品都有完整生產紀錄，產銷過程安全透明，讓消費者買得放心吃得安心。活動自5月22日起至6月4日，只要至全國楓康超市48家門市選購產銷履歷水產品，即可享有會員紅利點數5倍加碼送，藉此鼓勵國人選購安心有保障的水產品，不僅美味升級又能兼顧荷包。

漁業署表示，疫情期間許多民眾自行下廚料理，為供應安心食材與楓康超市合作設置水產品產銷履歷專櫃，嚴選5種具有產銷履歷驗證的家庭常備水產品，包含鯛魚片、虱目魚肚、鱸魚排、午仔魚及石斑魚，這5種水產品約佔養殖水產品年產量約52%外，價位及料理方式，涵蓋家常、便當、宴客及孝親食材，再加上產品經過產銷履歷驗證更能讓消費者買得放心，為鼓勵民眾選購優質國產水產品，活動期間至楓康超市選購產銷履歷水產品，即可享有會員紅利點數5倍送優惠，讓民眾安心與荷包兩兼顧。

水產品具有低脂高蛋白的特性，並含有DHA與EPA等高營養價值，從小孩到老人各年齡層都鼓勵食用，且近年國內加工技術日益精進，除了三清整尾魚外，更有各種分切部位、無刺魚排等可供選擇，另外通過產銷履歷驗證水產品的生產各環節都有完整紀錄，消費者拿起手機掃描標籤上的二維條碼，便可瀏覽完整履歷資訊。

漁業署說明，消費者購買水產品回家，最常遇到不會烹調等狀況，此次特別邀請以「電鍋男」聞名的型男大主廚吳秉承，以富含膠質石斑魚為主要食材，搭配當令的國產鮮菇食材，設計無油煙省時省力的電鍋料理「黑金石斑養身鍋」以及烤箱料理「義式時蔬烤午仔魚」，一鍵按下就能端出營養美味滿分的國產水產料理，不只菜色體面，也補充膳食纖維及優質蛋白，煮給家人吃更是營養滿點，防疫力UP、UP！

(工商 )