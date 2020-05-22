大陸今年沒有設定經濟增長目標，加上中美關係緊張有升溫跡象，A股22日收挫。上證指數跌1.89％，連跌三日。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）5,927億元。

總結本周，滬指累計跌1.91％，連跌兩周，累計跌81點或2.82％。

上證指數低開4點，其後跌幅擴大，全日收市報2,813點，跌54點或1.89％，最多挫59點或2.09％，低見2,808點，成交2,452.3億元。

深成指亦開低走低，全日收盤報10,604點，挫240點或2.22％，最低見10,559點，挫286點或2.64％，成交3,474.9億元。

滬深300指數報3,824點，挫89點或2.29％；創業板指數報2,046點，挫52點或2.52％。

各類股全線下滑，水泥股挫逾3％；金融、石油、房地產、煤炭、化工、有色金屬、鋼鐵、電力股跌逾1％。

大陸全國人大會議22日開幕，大陸國務院總理李克強在「政府工作報告」指出，沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，發展面臨一些難以預料的影響因素，不設具體目標，有利引導各方面集中精力抓好「六穩」、「六保」。

另外，全國人大會議將審議香港版的國家安全法議案，美國總統川普回應表示，如果中國因為香港去年反送中示威引發的激烈衝突，而對香港實施國安法，美國會有強烈的回應。

(工商 )