中鋼(2002)公布7月單月內銷盤價止跌反彈，中鋼集團的中鴻(2014)即將於下周開出6月內銷盤價。由於中鋼6月盤價續跌，因此市場預期中鴻6月盤價並不會漲，但7月內銷盤價可望跟進止跌開高，加上迎接下半年鋼市旺季，可望帶動營運逐步回溫。

中鋼今日開出7月以及第三季內銷盤價，呈現分流不同調的情況；隨著國際鋼價止跌反彈，7月鋼價止跌反彈，平均漲幅1.87%；季盤在第二季走升後，第三季回檔，平均跌2.05%。中鋼認為整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期。

中鋼認為，第二季將為今年谷底，隨疫情趨緩，各國陸續解封，經濟活動恢復，推升用鋼需求，包含大陸寶鋼、武鋼等鋼廠皆已開出漲盤，後續營運可望逐漸回溫。

中鋼4月內銷盤價一度上漲，但新冠肺炎疫情延燒，5、6月轉跌。開月盤的中鴻第二季以來盤價則比上季走跌，5月內銷盤價續跌，內銷每公噸降600~900元；6月外銷價也連兩跌，熱冷軋調降每公噸在20~30美元。

中鴻4月盤價轉跌，內銷熱冷軋鋼品每公噸均小跌300元後，5月內銷盤價續跌，內銷熱軋每噸降900元，內銷冷軋降600元，跌幅擴大。外銷也是連續第二個月下降；外銷繼5月的外銷價轉跌，熱冷軋調降介於20~30美元。6月外銷價也續跌，視地區及產品每噸再降20~30美元。

中鴻預計將於5月26日開出6月內銷盤價及7月外銷盤價，受到中鋼6月內銷盤價再跌，6月內銷熱軋每公噸大跌900元，冷軋每公噸跌600元。為連續第二個月開低盤。因此預期中鴻即將於下周開出的6月內銷盤價仍有小幅修正的空間，外銷盤價則有機會先行回穩。

中鋼今日公布，7月盤價止跌反彈，熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料，以及冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料全都是每噸漲450元，僅電磁鋼捲仍為平盤，平均漲幅1.87%。

(時報資訊)