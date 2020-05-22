記憶體品牌威剛(3260)與旗下電競品牌XPG(Xtreme Performance Gear)宣布全系列DDR4記憶體模組相容Intel推出的最新Z490平台，搶攻電競商機。

此外，XPG實驗室與微星科技聯手進行Z490平台的超頻測試，成功將XPG最新的兩款SPECTRIX D50與D60G記憶體模組超頻至5000MHz 的超高速度，為Intel Z490平台奠定超頻速度基準。

威剛表示，XPG超頻實驗室與微星科技合作，以XPG剛推出的SPECTRIX系列最新D50 DDR4 RGB記憶體模組與最大發光面積的D60G DDR4 RGB記憶體模組搭配Intel Core i9-10900K處理器與MSI MEG Z490主機板進行超頻測試，成功達成5000MHz的超高速時脈，完美激發出Intel最新Z490平台的超強悍性能，並在極致高頻下擁有絕佳的穩定表現。

隨著Intel 發布最新Z490平台與Comet- Lake-S處理器，威剛與XPG記憶體也與各家知名電腦主機板品牌進行大規模合作測試，不論是ADATA標準DDR4記憶體模組、單隻32GB大容量DDR4記憶體模組或是XPG電競超頻DDR4記憶體模組，皆通過各主機板廠的Intel Z490平台測試，因應電競玩家及專業電腦工作者的效能需求。

(時報資訊)