UNDER ARMOUR今年度全新品牌精神「戰勝是唯一的路(The Only Way Is Through)」,找來舉重、拳擊兩名台灣最佳女將郭婞淳與陳念琴擔任代言人,更找來滅火器樂團合作歌曲,兩大女神更在MV客串,展現兩人苦練不懈過程!

郭婞淳除了在台上跟陳念琴異口同聲說出,「我相信我們一定可以!」畢竟面臨東京奧運延到明年舉行的變數,郭婞淳表示,多了一年準備,算是很大挑戰,但她自爆最近練習時,已經舉出打破世界舉重紀錄的成績,讓她感覺相當滿意。

「我才剛舉出抓舉110公斤、挺舉145公斤的打破世界紀錄成績,我的目標總算達成了,也讓我感覺有點累,」在看MV時眼泛淚光的郭婞淳說,「看到MV出現我的家人與好友、教練,讓我不禁感嘆我媽怎麼可能會說出鼓勵人的話。」

郭婞淳與她的舉重教練林敬能。(黃及人攝)

在這次全新推出的MV當中,除了展現郭婞淳、陳念琴兩人辛苦練習的畫面,更找來兩人教練與親友,鼓勵兩人能在明年東京奧運創造佳績,郭婞淳說:「回想當年剛被林敬能教練帶的時候,我真的很怕他,如今卻想成為他的驕傲。」

林敬能對於自己愛徒讚不絕口,更強調郭婞淳如今已經罕見敵手,「當前目標就是東京奧運,然後就是挑戰橫跨兩個級別奪冠,我想東京奧運延期1年的唯一好處,就是明年比完奧運,後年馬上就是亞運,可以讓婞淳不會鬆懈完成連霸。」

陳念琴則對MV每一幕都相當感動,更放話會帶著教練站上奧運舞台,「去年底我的成績並不理想,如今多了一年準備,加上現在有運科幫我,我相信將有更大的突破或改變。我現在都告訴自己,明天是全新一天!我就是勇往直前!」

(中時 )