UNDER ARMOUR今年度全新品牌精神「戰勝是唯一的路(The Only Way Is Through)」，找來舉重、拳擊兩名台灣最佳女將郭婞淳與陳念琴擔任代言人，更找來滅火器樂團合作歌曲，兩大女神更在MV客串，展現兩人苦練不懈過程！

郭婞淳除了在台上跟陳念琴異口同聲說出，「我相信我們一定可以！」畢竟面臨東京奧運延到明年舉行的變數，郭婞淳表示，多了一年準備，算是很大挑戰，但她自爆最近練習時，已經舉出打破世界舉重紀錄的成績，讓她感覺相當滿意。

「我才剛舉出抓舉110公斤、挺舉145公斤的打破世界紀錄成績，我的目標總算達成了，也讓我感覺有點累，」在看MV時眼泛淚光的郭婞淳說，「看到MV出現我的家人與好友、教練，讓我不禁感嘆我媽怎麼可能會說出鼓勵人的話。」

郭婞淳與她的舉重教練林敬能。(黃及人攝)

在這次全新推出的MV當中，除了展現郭婞淳、陳念琴兩人辛苦練習的畫面，更找來兩人教練與親友，鼓勵兩人能在明年東京奧運創造佳績，郭婞淳說：「回想當年剛被林敬能教練帶的時候，我真的很怕他，如今卻想成為他的驕傲。」

林敬能對於自己愛徒讚不絕口，更強調郭婞淳如今已經罕見敵手，「當前目標就是東京奧運，然後就是挑戰橫跨兩個級別奪冠，我想東京奧運延期1年的唯一好處，就是明年比完奧運，後年馬上就是亞運，可以讓婞淳不會鬆懈完成連霸。」

陳念琴則對MV每一幕都相當感動，更放話會帶著教練站上奧運舞台，「去年底我的成績並不理想，如今多了一年準備，加上現在有運科幫我，我相信將有更大的突破或改變。我現在都告訴自己，明天是全新一天！我就是勇往直前！」

(中時 )