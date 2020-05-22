深色轎車突然切換車道到混凝土車前，製造假車禍。（周麗蘭翻攝警方影帶）

深色轎車與混凝土車擦撞後，車尾幾乎全毀，行徑非常不要命。（周麗蘭翻攝警方影帶）

在雲林沿海鄉鎮經營工程的陳姓三兄弟，覬覦某上市公司龐大工程利益，為脅迫外來混凝土廠商拉高報價至每立方米2700元至2900元，一天之內製造兩次假車禍、兩次攔車事件，雲林縣警局掃蕩12人到案。

警方指出，曾涉及多起暴力恐嚇、傷害案件的陳姓三兄弟，因覬覦某上市公司的工程利益，企圖聯合其他混凝土廠商以每立方米2700元至2900元報價，但被害廠商認為距離市價差距太大，拒絕配合。

台西分局指出，陳姓三兄弟得知該混凝土廠商與六輕有簽約，派小弟跟蹤、製造假車禍、攔車、恐嚇司機，一天之內故技重施4次，阻擋混凝土車出貨。

警方表示，從被害人提供的行車紀錄器影像可看到，嫌犯急速切換車道到混凝土車前，混凝土車剎車不及而撞上，兩車都有嚴重毀損，犯案行徑很不要命。

雲林縣警局刑大、台西分局報請檢察官指揮辦案，將三兄弟之一提報治平對象，並查緝其餘11人到案，查扣棍棒、土製爆裂物等證物，以組織犯罪、恐嚇、妨害自由、公共危險等罪移送雲林地檢署偵辦。

(中時 )