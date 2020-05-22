越南對於疫情管控被認為優於台灣，我方衛福部部長陳時中21日表示越南與紐西蘭可能會列為第一波的商務人士來台的鬆綁國家，越南三家航空公司都已規劃自7月1日起復飛台灣，業者透露，如果雙邊同意透過行前篩檢與提供健康檢查報告方式，免除14天的隔離，將會大幅增加復飛航班。

目前越南航空規劃7月1日起台北-胡志明每周4班，台北-河內每周3班，高雄原則上也比照相同標準；越捷規劃台北-河內與台北-胡志明每周各3班；越竹台北-河內與高雄-河內都規劃每周各飛3班。

相關業者指出，目前雙方透過駐對方辦事處，協商是否透過行前篩檢與提供健康檢查證明方式，免除入境後14天隔離限制，至於外界傳出的仍須隔離5天方案，航空業者認為還是會讓旅客卻步。越南航空台灣分公司表示，如果雙方政府願意有較大鬆綁，復飛時間會考慮提前到6月中。

目前越方三家航空公司都已開始接受訂位，華航6月沒有排客運航班，7月有排，台北飛胡志明與河內都是排每日兩班，但是會不會減併班，或是實際飛不飛還不確定，華航訂位組建議時間接近一點再聯絡。

台越復飛初期，估計以商務客、探親客與勞工為主，政府已宣布六月底前不開放旅行團，七月以後也還是未知數。

(工商 )