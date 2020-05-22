雨大分不清路，婦人騎車直衝農田自行爬出，但機車「滅頂」。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

雨大分不清路，婦人騎車直衝農田自行爬出，警方事後拉起封鎖線。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

高雄林寮江山路因豪雨積水，22日上午11時許，李姓婦人騎車經過時，因旁邊的農田雨水已經漫出路面，李婦無法掌握路況，人車直接衝入農田，所幸自行爬出求救，但機車僅剩把手還隱約可以看得到，宛如遭到「滅頂」。

據了解，江山路因為昨起大雨不斷，路面發生積水，雖然清晨積水稍退，但上午10時過後，大雨又開始直落，李婦騎車經過時，連人帶車衝到農田，幸好沒有大礙，不過警方為了安全，已經先暫時拉起封鎖線，避免危險。

(中時 )