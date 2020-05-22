雨灌農田滿出路面 婦掉進田機車滅頂 16:252020/05/22 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雨大分不清路，婦人騎車直衝農田自行爬出，但機車「滅頂」。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雨大分不清路，婦人騎車直衝農田自行爬出，但機車「滅頂」。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 雨大分不清路，婦人騎車直衝農田自行爬出，警方事後拉起封鎖線。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 高雄林寮江山路因豪雨積水，22日上午11時許，李姓婦人騎車經過時，因旁邊的農田雨水已經漫出路面，李婦無法掌握路況，人車直接衝入農田，所幸自行爬出求救，但機車僅剩把手還隱約可以看得到，宛如遭到「滅頂」。 據了解，江山路因為昨起大雨不斷，路面發生積水，雖然清晨積水稍退，但上午10時過後，大雨又開始直落，李婦騎車經過時，連人帶車衝到農田，幸好沒有大礙，不過警方為了安全，已經先暫時拉起封鎖線，避免危險。 (中時 ) #農田 #騎車 #江山 #山路 #大雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 雨彈狂炸 專家示警：都只是前菜 17:452020/05/18 生活 橫山三叉埤獲獎並成農村輕旅行祕境 13:302020/05/19 生活 無照騎車撞傷人男丟300元落跑仍吃官司 16:482020/05/19 社會 衝撞總統府累犯 放炮怪客攜18煙火前往就職典禮被逮 10:592020/05/20 社會 咪妃出車禍！躺床兩天曝慘況：只剩右手可動 11:592020/05/20 星光 「慶祝總統就職」扛煙火欲往總統府 嫌移送北檢偵訊 12:472020/05/20 社會 雲林大雨暫歇！天剛亮農民急下田搶收 葉菜類平均漲5元 17:062020/05/20 生活 黃金春520前夕砲轟政府沒收水利會 農委會說話了 17:192020/05/20 生活 不斷更新》鋒面夜襲全台！20縣巿豪大雨特報 06:132020/05/21 生活 狂風暴雨襲台 雨炸南高屏！20縣市豪、大雨特報 03:522020/05/22 生活 社會熱門新聞 暴雨侵襲高雄 仁武區道路成為滾滾黃河 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 彰化縣警局人事調動 8名重要警職大風吹 - 社會 女記者「巨大車頭燈」閃瞎肥宅 竟是「學姊」輔大同學 - 社會 19歲嫩媳戀上臨時工 影視大亨代子出氣罰洗門風 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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