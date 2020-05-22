衛福部食品藥物管理署今日起推動「樂活防疫 安心飲食」運動，並製作樂活防疫，安心飲食的「自我管控宣言」，呼籲各大餐飲業者響應跟進，落實店內自主的防疫措施如定時消毒、店內員工配戴口罩、提供消毒用品等，並張貼自我管控宣言單張，讓民眾在疫情尚未終止前能安心在外用餐。

食品藥物管理署配合中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活」政策，推出「樂活防疫 安心飲食」運動，盼在提供餐飲業者「自主確認落實防疫措施後」，於店內張天「自我管控宣言」，鼓勵餐鼓勵消費者選擇配合防疫措施的店家用餐。

單張部分，食藥署提供「餐館業」及「小型餐飲食業及攤販業」兩款宣言單張。內容以環境、從業人員、顧客衛生防護、用餐的面向做防疫措施的規範，列舉如「環境需定期清潔及消毒」「從業人員需戴口罩和勤洗手」等；餐飲業者可於導入防疫措施後，對外張貼宣示有遵守相關的防疫措施。

(中時 )