大型的〈ReReRe千手觀音〉立體模型，相當吸睛。（圖由世界宗教博物館提供）

「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」圖錄，蒐羅117件作品彩圖、說明及漫畫家簡介，值得珍藏。（圖由世界宗教博物館提供）

「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」圖錄套組預購，包含特展祈福門票2張與精美全彩圖錄1本。（圖由世界宗教博物館提供）

位於新北市永和區的世界宗教博物館，將從6月25日起推出「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」，由101位台、日漫畫家聯合展出117件作品。特別的是，還有1件大型的〈ReReRe千手觀音〉立體模型，首度海運來台，之前在日本展出時，曾吸引眾多粉絲朝聖，連日本女星藤原紀香都特別到場，留下逗趣又可愛的照片。

世界宗教博物館與日本「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」及台北市漫畫從業人員職業工會合作，網羅日本64位漫畫家、80件作品，台灣37位漫畫家、37件作品，包括：手塚治虫、水木茂、赤塚不二夫、浦澤直樹、蕭言中、高永與賴有賢等知名漫畫家、插畫家的創作。

除了平面的漫畫作品，因應時代需求，這次展覽特別規劃2個拍照佈景、1部動畫，另外展出以赤塚不二夫的〈ReReRe千手觀音〉畫作打造的模型，這座與人等高的立體漫畫作品，相當受到民眾喜愛，也是「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」的得意創舉。

「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」表示，考量平面畫作無法拍照，為增加作品類型，並讓觀眾可以攝影留念，在取得赤塚不二夫製作公司許可後，花了6個月時間，完成〈ReReRe千手觀音〉模型，曾於2016、2019年兩度公開展出，在日本均造成轟動，觀眾爭相合影，好評不斷，這次是第一次跨海展出，歡迎大家到宗博館跟ReReRe千手觀音合照，分享在社群媒體上。

策展人王彬全表示，在赤塚不二夫的漫畫代表作《天才妙老爹》，有一位總是穿著和服在路邊掃地的神祕大叔，他的口頭禪是「您要出門嗎？ReReRe的Re！」因此被稱為ReReRe大叔。這次展出的〈ReReRe千手觀音〉漫畫作品，以「我們一起來打掃吧！」為核心，將ReReRe大叔與千手觀音巧妙結合，蓮花座上的觀音手持多樣清潔用品，在全球遭遇COVID-19疫情危機之際，不只提醒防疫期間衛生的重要性，也為消弭地球上的天災人禍疫病祈福、洗滌心靈。

世界宗教博物館另推出「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」限量圖錄套組預購活動，包含特展祈福門票2張與精美全彩圖錄1本，值得珍藏與再三品味，原價580元，即日起至6月19日優惠價400元，預購網址：https://qrgo.page.link/344Kf 。歡迎疫情趨緩時，安心到宗博館參觀難得一見的漫畫神佛作品。

(中時 )