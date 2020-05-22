建成路地下道填平工程開工典禮，包括台中市長盧秀燕、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋、教育局長楊振昇、內政部營建署中區工程處長何志浩、東區區長陳佩玉以及多位民代與、地方里長等人均到場祈求工程順利完工。（馮惠宜攝）

建成路地下道填平工程開工典禮，台中市長盧秀燕特別到場親自主持祈福動土典禮。（馮惠宜攝）

台中鐵路高架化後，台中市政府陸續啟動5處地下道填平工程，其中攸關太平、大里來往東區的建成路地下道填平工程，22日盛大啟動，為期10個月的工期採不封路、並一併納入管線工程；市長媽媽盧秀燕親自主持祈福開工儀式，她也期許完工後可讓地方交通、景觀、經濟更提升！

建設局長陳大田表示，台中鐵路高架化後，市府規劃將太原路、圓環北路、建成路、國光路、五權路等5處地下道填平，填平總經費3億1682萬元，其中，建成路地下道填平工程總經費約4040萬元，工程總長306公尺、寬約30公尺，預計施工10個月；為降低交通衝擊，施工團隊秉持「行車無阻礙，施工不封路」原則，一邊填平、一邊維持雙向雙車道通行，施工期間也呼籲民眾多利用周遭精武路、自由路、進化路及進德路等道路通行，分散車流。

陳大田說，東區建成路為串聯市區到後火車站、太平及大里的主幹道之一，車流龐大，過去因鐵路穿越使南京路及復興東路動線受阻，僅配置機車地下道讓機車穿越通行，開車民眾僅能利用建成路地下道或繞道至復興路高架橋通往台中後火車站，相當不便；未來地下道填平後，可串聯南京路及復興東路，大幅改善台中車站周遭交通路網。

陳局長指出，該工區起點緊鄰中國醫藥大學東區分院及台中南天宮，建設局特別要求廠商儘可能以低噪音方式施作，如將地下道結構物先切割再運至工區外指定地點進行打除作業、鋼軌樁以鑽設方式為優先等，減少噪音產生，盼市民體諒施工期間帶來的不便。

(中時 )