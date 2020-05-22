遠東航空去年12月12日無預警停飛，今年1月31日被交通部廢止遠航民用航空運輸業許可，根據民用航空局統計，消費者登記退票約12萬筆、金額約1.4億元，相關資料由遠航委託律師審查中，預計6月起陸續退款。

民航局表示，由於遠航停航前即已出現航機異常故障增加、財務風險升高等跡象，早已於2018年要求業者建立旅客預付票款保障機制，由遠航委託律師設立消費者信託財產專戶，去年底遠航停航後，保障機制即刻啟動。

交通部於今年廢止遠航民用航空業許可後，遠航委託的律師於2月10日公告受理退票至4月15日止，總計受理登記11萬8000多筆，申報金額約1.4億元，由於信託財產現金計有1.68餘億元，專戶現金確定足以支應已登記退票金額。

民航局指出，目前遠航委託之律師仍進行資料審查作業，預計6月中公告後開始退款，申請退票旅客可持續注意遠航官網（https://www.fat.com.tw/）公告資訊。此外，律師審查資料時發現，部分以信用卡購票的旅客僅向遠航辦理退票登記，並未向發卡銀行申請爭議帳款，此類旅客辦理退費時，需將退款帳戶資料提供給遠航，相關作業方式也會於遠航官網公布。

(中時 )