續拚科技防疫！繼推出 [email protected]疾管家官方帳號、疫止神通 LINE Bot、1922防疫達人 Messenger 聊天機器人後，中央流行疫情指揮中心今(22)日宣布推出運用 Google Assistant(Google助理)服務的中英文智慧聊天機器人，讓國人與在台外國人都可以用慣用語言得知最新防疫資訊。

指揮中心表示，民眾如有新冠肺炎(COVID-19)相關疑問，以支援Google Assistant 的手機或智慧音箱，都可與最新的中英文智慧聊天機器人對話，了解最新疫情相關資訊。iOS 手機可以下載「Google助理」，Android 5.0 系統以上的手機，都可以使用內建的 Google 助理(或也可下載 Google 助理 App)，都可說完「Ok Google」後，透過「我要跟防疫專家說話」或「I want to talk to Taiwan CDC」專屬指令，來與智慧聊天機器人對話(編註：若手機設定語言為中文，則 Google 助理僅可回應中文的問題，手機內建語言改為英文後，才可以英語向 Google 助理提問)。

透過此聊天機器人，Google Assistant以問答形式，提供包含新冠肺炎疾病介紹、傳染途徑、臨床症狀、各國確診及死亡病例數據、旅遊疫情建議、疑似感染後的應當作為、社區防疫作為、居家隔離和居家檢疫說明及口罩購買措施等資訊。民眾持支援Google Assistant的Android手機或iOS 12以上設備，包括智慧音箱、手機、平板電腦，均可使用此服務。民眾若不清楚使用方法，可以在疾管署官網了解完整使用說明。

(科技)