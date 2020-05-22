受疫情影響 4月失業率升破4％ 近7年同月新高 16:342020/05/22 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受疫情影響 4月失業率升破4％ 近7年同月新高。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今（22）日發布失業調查，受疫情衝擊，服務業關廠歇業，解僱人數升高，4月失業人數升逾48萬，失業率也衝破4％，創下近7年同月最高。 國勢普查處副處長陳惠欣表示，受疫情影響，4月服務業就業人數較上月大減3.4萬，失業人數大增，使得我國失業率升至4.03％，經季節調整後達4.10％，雙雙創下近年新高。 陳惠欣表示，這次失業率創下近7年同月最高，主要是住宿餐飲、批發零售、支援服務業等服務業就業人數大減，使得4月總失業人數升至48.1萬人，這也創下102年11月以來最高。 (工商 ) #失業率 #服務業 #失業人數 #疫情影響 #陳惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 《興櫃股》汎德永業首季EPS1.3元 Q2疫情影響下降 07:452020/05/18 財經 《水泥股》台泥疫情影響相對小 大陸水泥4月發貨量回復水準 17:392020/05/18 財經 疫情影響銷日產量 台中市促銷文心蘭 14:552020/05/19 生活 香港失業率升至5.2％ 逾10年新高 17:102020/05/19 財經 疫情影響520系列活動 但田中公所一樣超有愛 14:132020/05/20 生活 新冠疫情影響 運動品牌361°決定撤出台灣 14:342020/05/20 體育 不畏疫情影響 4月外銷訂單年增2.3％ 16:252020/05/20 財經 對科技進步需求不停歇 不受疫情影響 21:122020/05/20 財經 疫情影響鳳梨銷售 善導書院促銷籌教育基金 00:362020/05/21 生活 蔡總統忘了服務業 04:102020/05/21 時論廣場 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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