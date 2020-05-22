主計總處今（22）日發布失業調查，受疫情衝擊，服務業關廠歇業，解僱人數升高，4月失業人數升逾48萬，失業率也衝破4％，創下近7年同月最高。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，受疫情影響，4月服務業就業人數較上月大減3.4萬，失業人數大增，使得我國失業率升至4.03％，經季節調整後達4.10％，雙雙創下近年新高。

陳惠欣表示，這次失業率創下近7年同月最高，主要是住宿餐飲、批發零售、支援服務業等服務業就業人數大減，使得4月總失業人數升至48.1萬人，這也創下102年11月以來最高。

(工商 )